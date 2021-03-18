حرب إسرائيل البيئية ضد فلسطين

يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود حرباً صامتة ضد البيئة الفلسطينية. ولم يكتف الاحتلال ببسط سيطرته على 90 بالمائة من المياه الفلسطينية واقتلاع أكثر من 4 ملايين شجرة، بل مضى في تلويث أراضيهم بمخلفات مصانع المستوطنات الخطرة.

فكيف حاصر الاحتلال الإسرائيلي الثروات البيئية للفلسطينيين؟ وما هي خيارات مواجهة هذه الممارسات حماية لحياة الفلسطينيين وللأجيال القادمة؟

ضيفا الحلقة البروفيسور مازن قمصية العالم البيئي ومنسق اللجنة الشعبية لمناهضة جدار العزل والاستيطان، وربى عنتباوي المستشارة الإعلامي لمجلة آفاق البيئة والتنمية.