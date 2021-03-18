الخليج وأمريكا.. إلى أين؟

يعتبر خبراء العلاقات الدولية أن الولايات المتحدة تنظر إلى الخليج باعتباره جزءا من الأمن القومي الأمريكي، وتتعامل على ذلك الأساس مع دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها في نفس الوقت ترفض التعامل مع الخليج كوحدة واحدة، وتفضل النقاش مع دوله منفردة، مستفيدة من الخلافات التي غالبا ما تنشب بين أفراد الأسرة الخليجية…

في هذه الحلقة من بعد أمس.. تناقش خديجة مع ضيفها الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر.. قصة العلاقات الخليجية الأمريكية.. كيف تطورت؟ وإلى أين تسير؟ إذا كانت لديك مشاركة فلا تتردد في التعليق..