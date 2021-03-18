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علاقات دولية|دول الخليج العربي

الخليج وأمريكا.. إلى أين؟

هل تشهد العلاقات الأمريكية الخليجية تراجعا أم إعادة تقييم؟

مدونات - خريطة الخليج (الجزيرة)
مدونات - خريطة الخليج (الجزيرة)
17/3/2021

 

يعتبر خبراء العلاقات الدولية أن الولايات المتحدة تنظر إلى الخليج باعتباره جزءا من الأمن القومي الأمريكي، وتتعامل على ذلك الأساس مع دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها في نفس الوقت ترفض التعامل مع الخليج كوحدة واحدة، وتفضل النقاش مع دوله منفردة، مستفيدة من الخلافات التي غالبا ما تنشب بين أفراد الأسرة الخليجية…

في هذه الحلقة من بعد أمس.. تناقش خديجة مع ضيفها الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر.. قصة العلاقات الخليجية الأمريكية.. كيف تطورت؟ وإلى أين تسير؟ إذا كانت لديك مشاركة فلا تتردد في التعليق..

المصدر : الجزيرة

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