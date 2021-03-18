إعادة إعمار الدول العربية.. صراع جديد

ما هي الصعوبات التي تعيق عملية إعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة؟

أمام طلبة جامعة هارفرد الأمريكية، وتحديدا في الخامس من يونيو من عام 1947، خرجت إلى العلن أكبر خطة طموحة لإعادة الإعمار في التاريخ، وفق كبار المحللين وخبراء الاقتصاد.

خطةٌ باتت تُعرف "بمارشال بلان Marshall Plan" نسبة لوزير الخارجية الأمريكي السابق جورج مارشال الذي دعا في كلمته آنذاك إلى مساعدة الدول الأوروبية المدمّرة عقب الحرب العالمية الثانية.

وفي ظل غياب تجربة عربية ناجحة في إعادة الإعمار، بدأ الحديث في عدد من الدول العربية المضطربة عن إمكانية ضبط استراتيجية للتعافي شبيهة بخطة مارشال، وسط تنافس إقليمي ودُولي محتدم على حصص إعادة الإعمار.

فهل يتحول هذا التنافس إلى امتداد للصراع في هذه الدول؟ ومن هم اللاعبون الأساسيون في مسار إعادة الإعمار؟ وما هي التحديات التي تواجههم؟ وهل هناك قوالب جاهزة لإعادة الإعمار يمكن تطبيقها من دولة لأخرى؟

ضيف الحلقة د.سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بالدوحة.