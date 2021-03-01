لماذا المريخ؟

في أقل من أسبوعين، وصلت ثلاث مهام فضائية إلى المريخ أطلقتها كل من الولايات المتحدة والصين والإمارات العام الماضي، وسبقت هذه المهام محاولات أخرى لم تفلح جميعها.. حلم استعمار المريخ اشتعل إذن مجددا ليصبح حديث القنوات الإعلامية وأفلام الخيال العلمي… فما الذي نبحث عنه في المريخ؟ ولماذا تتسارع الرحلات إلى الكوكب الأحمر؟ وما الذي تبحث عنه هذه المهمات الفضائية وتسعى لإثباته؟ وما موقع المساهمات العربية في هذا السباق؟

ضيف حلقة اليوم د. حنا صابات العميد السابق لمعهد علوم الفلك والفضاء في جامعة آل البيت بالأردن.