هل انفرط عقد الإسلاميين العرب؟

ظلت فلسطين أكثر القضايا أهمية ومركزية لدى الإسلاميين في العالم العربي، ما جعلها بمنأى عن شظايا الاختلافات حول قضايا أخرى، مثل العلاقة مع إيران والصحراء الغربية والربيع العربي وغيرها.

وفي ضوء ذلك، كان بديهيا أن يبقى التطبيع مع إسرائيل خطا أحمرا لدى جميع التيارات الإسلامية.. لكن هذه القضية انضمت مؤخرا إلى قائمة الملفات التي تباعد بين إسلاميي المنطقة وتثير التباينات بينهم.

فكيف يمكن فهم التنوع الراهن داخل التيارات الإسلامية؟ هل هو نتيجة مزيد من الانكفاء نحو المحلية وتغليب المصلحة الوطنية على حساب عالمية الفكرة الإسلامية؟ وماذا تبقى من مدرسة الإخوان المسلمين الفكرية؟ وهل انفرط عقد الإسلاميين العرب؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها خديجة بن قنة، وضيف هذه الحلقة من بعد أمس، الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ الفكر السياسي بجامعة قطر.