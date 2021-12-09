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من بودكاست:, بعد أمس
اتفاقات ومعاهدات|دولي|أردن

بالغاز والماء.. هل تكبل إسرائيل الأردن؟

ماذا يُخبرنا الإعلان عن الترتيبات الجديدة في الشرق الأوسط، ودور إسرائيل منها؟

9/12/2021

في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اكتشفَ الأردنيون أن بلادهم مقبلةٌ على توقيع صفقة ضخمة لتبادل الماء بالكهرباء مع إسرائيل، لم تكن هذه المرة الأولى التي يعرفُ بها الأردنيون أخبار بلادهم من مصادر أجنبية.

وقّعت الأردن مع إسرائيل "إعلان نوايا" برعاية إماراتية وأمريكية. فماذا يعني "إعلان النوايا"؟ وما الذي نعرفه حتى الآن؟ ماذا سيأخذ الأردن؟ وماذا سيقدّم بالمقابل؟ وماذا يُخبرنا الإعلان عن الترتيبات الجديدة في الشرق الأوسط، ودور إسرائيل منها؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تُناقش خديجة بن قنة إعلان النوايا وآثاره على الأردن مع ضيفها الدكتور منذر حوارات، الباحث والمحلل السياسي الأردني، من العاصمة الأردنية عمّان.

المصدر : الجزيرة

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