ماذا يحدث داخل الموساد؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

منذ بضعة أيام، تجدد الجدل حول الموساد، المحاط عادة بالسرية والغارق في الجريمة، حين أثارت الصحافة العبرية خبر استقالة ثلاثة من كبار قادة الموساد برتبة لواء هم رئيس قسم التكنولوجيا، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب، ورئيس قسم "تسوميت" المسؤول عن تشغيل العملاء.

أثارت هذه التغيرات تساؤلات هي الأهم عن الموساد منذ الأزمة التي حلت بالجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي كله في عام 2018 حين طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس الشاباك التنصت على هواتف رئيس أركان الجيش ورئيس الموساد.

فما الذي يحدث داخل الموساد الإسرائيلي؟ وكيف سمح الرقيب العسكري بنشر أخبار تتعلق بالموساد؟ وهل ما يجري داخل الموساد مرتبط بالتطورات الأخيرة في المنطقة؟ والأهم هل أصبحت مهام الموساد أصغر من التحديات الأمنية المحيطة بالاحتلال الإسرائيلي؟

الدكتور مأمون أبو عامر المتخصص في الشأن الإسرائيلي يجيب على تساؤلات آمال العريسي بشأن حقيقة الوضع داخل الموساد في هذه الحلقة من بعد أمس من الجزيرة بودكاست.