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من بودكاست:, بعد أمس
مجاعات|قضايا وازمات|العالم

الغذاء ليس للجميع.. هل من حل؟

كيف يمكن تحقيق الأمن الغذائي حول العالم؟

7/12/2021

في ظل انعدام الأمن الغذائي، يهدد خطر المجاعة هذا العام أكثر من 45 مليون شخص في 43 بلدا حول العالم، وفق برنامج الغذاء العالمي.

أزمة  تتصدرها عدة دول عربية، حيث من المتوقع أن يواجه نحو 100 مليون عربي نقصا حادا في الغذاء خلال السنوات المقبلة.

وقد تهدد نسبة كبيرة منهم المجاعة، ما يجعل الجوع سببا رئيسيا في مشاكل صحية لملايين العرب، قد تؤدي ببعضهم إلى الوفاة جوعاً.

واقع ينذر بوقوع أزمات اجتماعية واضطرابات سياسية، بدأت ملامحها تظهر في عدة دول.

فما هي أسباب أزمة الغذاء العالمية؟ وما تداعياتها على الدول العربية؟ وكيف يمكن تحقيق الأمن الغذائي حول العالم؟

خديجة بن قنة وضيفتها الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، تناقشان واقع أزمة الغذاء العالمية والحلول الممكنة لإنقاذ الأرواح في المناطق الأكثر تضررا وفي مقدمتها الدول العربية.

المصدر : الجزيرة

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