عسكرة الفضاء.. من الخيال العلمي إلى الواقع

من بودكاست: بعد أمس

في نوفمبر الماضي، دمرت وزارة الدفاع الروسية قمرًا صناعيًا لها خارج الخدمة، مما أغضب واشنطن التي اتهمت موسكو بالسعى لـ"عسكرة الفضاء". وقد أحدث الدمار "1500 قطعة من الحطام المداري"، حسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

يعود الحديث عن حروب الفضاء إلى فترة الحرب الباردة، عندما أطلق الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان مصطلح "حرب النجوم". وبدأت تنتشر بعد ذلك أفلام الخيال العلمي التي لعبت دورًا في تحويل الفضاء إلى ساحة تنافس دولي.

فما المقصود بعسكرة الفضاء؟ وهل عاد العالم مجددا إلى سباق التسلح وحرب النجوم؟ وما تداعيات عسكرة الفضاء على الأمن والسلم الدوليين؟ وهل سنشهد في المستقبل حرب نجوم؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تحاور خديجة بن قنة المحلل السياسي محمد المنشاوي، ليطلعنا على آخر التطورات في سباق "عسكرة الفضاء".