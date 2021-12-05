حنين الصيفي.. "فاشينيستا" لديها رسالة

أخذت " السوشيال ميديا" حياتها إلى مسار آخر، فاستثمرت في هذه المنصات ووسعت أعمالها وحققت ما أرادت بجهد كبير ووقت قصير نسبيًّا.

ارتبط اسمها ب" موديل الحجاب والعباءة" فلقبتها مجلة أرابيسك اللندنية بأيقونة موديل الحجاب بالشرق. كيف وصلت لهذا اللقب؟ كيف تجاوزت التحديات التي واجهتها؟ وما حقيقة الانتقادات المتعلقة بشرعية حجابها؟ وهل واجهت عقبات في عملها لأنها امرأة؟

حوار صريح وحكاية ملهمة أخرى في بودكاست أثر الفراشة مع الإعلامي خالد مجذوب من الجزيرة بودكاست.