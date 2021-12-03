كيف نستمع إلى البودكاست؟

تقدم شبكة الجزيرة،عبر منصتها الصوتية "الجزيرة بودكاست"، برامج يومية وأسبوعية، تتنوع في قالبها بين الحواري والسردي، باحترافية سردية، ومهنية تضع تأخذ بالاعتبار مراعاة الذوق العربي وسياق المنطقة.

في بعد أمس برنامج البودكاست اليومي الأول في الوطن العربي، تصحبكم الإعلامية البارزة خديجة بن قنة كل صباح، في إطلالة عميقة على الراهن بواقعه ومآلاته، وفي نهاية كل أسبوع، نأخذكم إلى رحلة ضاربة في التاريخ، مع بودكاست لحظة، نقف فيها على أهم المحطات، نطّلع على منعطفات لحظات أثرت وما زالت تؤثر في حاضرنا، لم تنتهي الحكاية هنا بعد، فحكايات الحرب لا تنتهي، يروي لنا أسعد طه بصوته حكايات أناس بسطاء، مواطنون وجنود، عاشوا تحت وطأة الحرب والجوع والبرد فأخرجت كل ما فيهم من قيم نبيلة، حب وإيمان وتضحية.

ننفض الغبار عن كتب التاريخ، نروي سير شخصيات أحببناها، وربما لم نتفق معها، كان لها الصدارة في مجالاتها وتخصصاتها، فاستحقت جدارة الحكاية من بودكاست رموز.

في هذا المقال التقني، نقدم لك المختصر المفيد، للوصول إلى برامج البودكاست من خلال المنصات الصوتية المختلفة، تستمع إليها من أي جهاز ذكي ما دام جهازك متصلا بالإنترنت فجميع التطبيقات مجانية ومعظم برامجنا متاحة عبر أغلب هذه المنصات.

عبر متصفحات الانترنت

أسهل الطرق للوصول إلى البودكاست عبر متصفحات الانترنت مثل "Safari " و "Chrome" وغيرها، يمكنك الدخول إليها عبر حاسوبك أو هاتفك المحمول. وعلى سبيل المثال، اكتب "الجزيرة بودكاست" على محرك البحث، وستظهر لك العديد من النتائج وبرامج البودكاست التي تقدمها شبكتنا.

على جهاز "الآيفون" أو "الآيباد"

إذا كان لديك جهاز "أبل"، يمكنك الاستماع إلى البودكاست عبر تطبيق Podcasts المتاح في هاتفك. وفي حال لم تجده في تطبيقاتك، افتح "متجر التطبيقات"، قم بتنزيله، واتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Podcasts، انتقل إلى صفحة البحث (انقر على زر العدسة المكبرة في التنقل في الأسفل). اضغط على مربع البحث في الأعلى – بجوار أيقونة عدسة مكبرة أخرى – وابحث عن اسم البرنامج الذي تريد العثور عليه. اكتب مثلا، بودكاست بعد أمس، أو لحظة.. فور وصولك إلى صفحة البودكاست الرئيسية، تظهر لك قائمة من الحلقات الأخيرة. اختر واحدة منها واستمع إليها. في حال أردت أن تصلك الحلقات الجديدة تلقائيا، ما عليك سوى الاشتراك في البرنامج، والضغط على زر الزائد المثبت أعلى الصفحة.

على جهاز أندرويد

إذا كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد، يمكنك استخدام تطبيق Google Podcasts، واتبع هذه الخطوات لتصل إلى فضاء التدوين الصوتي ببساطة:

ابحث عن "Google podcasts" في تطبيق Play Store أو انقر فوق هذا الرابط على هاتفك لفتحه وتنزيله. افتح التطبيق، واستخدم محرك البحث (ابحث عن رمز العدسة المكبرة) واكتب اسم البودكاست الذي تريد البحث عنه. على سبيل المثال، ابحث عن حكايات الحرب من الجزيرة بودكاست. اختر البودكاست من نتائج البحث واضغط عليه مرة أخرى، وستنتقل إلى الصفحة الرئيسية للبودكاست الذي تريد، تظهر لك قائمة بأحدث الحلقات. اختر منها ما يعجبك. إذا أعجبك المحتوى الذي تسمعه، انقر فوق زر الاشتراك في الجزء العلوي من الصفحة وستصلك الحلقات الجديدة تلقائيا فور نشرها.

بإمكانك أيضًا الوصول إلى حلقاتنا عبر متابعتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، انستغرام وفيسبوك وتويتر، اشترك في برامج الجزيرة بودكاست في التطبيق المتوفر على جهازك، استمتع بتجربة البودكاست، شاركها مع أصدقائك، ولا تنسى أن تشاركنا مقترحاتك عبر منصات التواصل الاجتماعي.