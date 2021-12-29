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هل يمكن أن نعيش بدون مواقع التواصل؟
ماذا لو توقفت مواقع التواصل الاجتماعي؟
29/12/2021
تظهر الإحصائيات أن سكان العالم يمضون أكثر من 10 مليارات ساعة يوميا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعادل نحو 1.2 مليون سنة من عمر الوجود البشري. أرقام لافتة، أعادت إلى الواجهة الجدل حول ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإمكانية التخلي عنها، خاصة بعد توقف موقع فيسبوك وتطبيقاته لساعات مطلع شهر أكتوبر 2021.
في الأثناء، ثارت في الأذهان عدة تساؤلات، ماذا لو توقفت مواقع التواصل الاجتماعي؟ وكيف ستكون حياتنا دونها؟ وهل مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة أم إدمان؟
هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها آمال العريسي في نقاش شيق ومفيد مع ضيفتها الدكتورة شفاء عبيد الأخصائية النفسية.
المصدر : الجزيرة