هل يصبح العرب "لاجئي مناخ"؟

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هل أصبح العالم العربي في قلب مخاطر الكوارث؟ ذلك ما يمكن تلمسه بل ومعاينته من خلال الشواهد اليومية، فقد أصبحت البلدان العربية لا تخرج من كارثة إلا لتدخل في أخرى.. من الحرائق إلى الفيضانات والأعاصير، ومن شح المياه والجفاف إلى الصراع على مواردها، وصولا إلى النزاعات المسلحة.. تتزايد هذه المخاطر وتنذر بالأسوأ، مع التغيرات المناخية.

فما حقيقة المخاطر التي تواجه العالم العربي؟ وما وعلاقتها بتغيرات المناخ؟ وهل هناك وعي كاف بهذه المخاطر في بلداننا العربية؟، وماذا تعمل الدول لمواجهتها والتخفيف من آثارها؟ وماذا يتعين علينا القيام به قبل فوات الأوان؟

خديجة بن قنة وضيفها في هذه الحلقة من برنامج "بعد أمس"، الدكتور أحمد ملاعبة، أستاذ الجيولوجيا وعلوم البيئة والتغيرات المناخية بالأردن، يناقشان ويفصلان المخاطر المحدقة بالعالم العربي.