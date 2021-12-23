العملات الرقمية.. ما هي؟ كيف تعمل؟ ما مستقبلها؟

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يتزايد ارتفاع أسعار أسهم العملات الرقمية في أسواق التبادل الخاصة بها، في ظل وجود أكثر من 20 ألف عملة رقمية منتشرة حول العالم. وفيما تسارع دول لإصدار عملاتها الرقمية الخاصة، تمنع دول أخرى التعامل بهذه العملات، وتتخوف حكومات وبنوك كبرى من سيطرة العملات الرقمية على العالم ما قد يؤثر على دورها كوسيط مالي.

سؤال رئيسي تجيب عنه هذه الحلقة من "بعد أمس" هو: هل حان وقت الاستثمار في العملات الرقمية؟ وتتبادل النقاش حوله الإعلامية خديجة بن قنة مع ضيفها المتخصص في الأمن السيبراني والعملات الرقمية فادي الأسودي من صنعاء.

أسئلة مهمة أخرى تثار خلال الحلقة أبرزها: ما هي العملات الرقمية؟ وكيف تعمل؟ ومن يحميها؟ وهل تصبح هناك عملة رقمية موحدة كبديل عن الدولار؟