هل يعود شبح الحرب إلى البلقان؟

من بودكاست: بعد أمس

اشتعلت في الفترة الماضية أزمةٌ جديدة قديمة في البوسنة والهرسك، فصربُها، وزعيمهم ميلوراد دوديك، يريدون الانفصال، وشرعوا بتحركات جادّة لتنفيذ هذا المطلب. ولكن ما سر توقيت هذا التحرك؟ وما جذور هذه الأزمة؟

وماذا سيحصل إذا انفصل الصرب وكوّنوا جيشهم الخاص؟ وكيف تنظرُ تركيا لهذا التصعيد؟ وكيف يمكن أن يتعامل الناتو والاتحاد الأوروبي مع الأزمة؟ وماذا يمكن لروسيا الجامحة اليوم أن تفعل للصرب؟

تناقش خديجة بن قنة هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفها أحمد بجيتش، صحفي بوسني من سراييفو، يعرض لنا أجواء الأزمة من هناك.