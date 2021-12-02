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من بودكاست: رموز
سياسات اقتصادية|شخصيات|سنغافورة

لي كوان يو.. عرّاب سنغافورة

ما النموذج الذي احتذى به ليضع سنغافورة في مصاف دول العالم الأول؟

2/12/2021

لي كوان يو، شخصية أخرى نروي فصول حكايتها في بودكاست رموز، نقف فيها على طفولته، إذ تفوق في تعليمه ليصل إلى كامبريدج في بريطانيا ويدرس القانون. ثم شبابه الذي خاض به معارك سياسية حتى أصبح رئيسًا للوزراء وهو في السادسة والثلاثين.

كيف خطط لنهضة بلده؟ ما السياسة التي اتبعها لجذب الاستثمارات الخارجية؟ وما النموذج الذي احتذى به ليضع سنغافورة في مصاف دول العالم الأول؟ ولماذا يتهم بالاستبداد وتقييد حرية التعبير؟

حكاية "لي كوان يو" في بودكاست "رموز"، استمعوا لها وشاركونا رأيكم عبر منصات الجزيرة بودكاست، ولا تنسوا الاشتراك.

المصدر : الجزيرة

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