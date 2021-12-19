تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
من بودكاست:, أثر الفراشة
إعلام وتلفزيون|شخصيات|مصر

باسم يوسف.. يعيد اكتشاف نفسه

ظاهرة تلفزيونية وصفها البعض أنها غيرت شكل الإعلام السخرية السياسية في العالم العربي

19/12/2021

ظاهرة تلفزيونية وصفها البعض أنها غيرت شكل الإعلام السخرية السياسية في العالم العربي.. ترك مبضع الطب ودخل عالم الشهرة والإعلام من بوابة الربيع العربي.. نحاور الدكتور باسم يوسف، نستمع إلى حكايته كاملة.. من كاميرا بسيطة في غرفة الغسيل في منزله إلى مسارح نيويورك ومونتريال.
ومن إسقاط الأنظمة الأنظمة إلى إسقاط العادات الصحية السلبية، في بودكاست "أثر الفراشة" من الجزيرة بودكاست.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

محمد سعدون الكواري.. الوجه الإعلامي لكرة القدم

تنقل في عدة أماكن.. تعددت مواهبه ومهاراته، أثبت أنه قادر على النجاح والتألق في كل مكان حلّ به.. حكاية الإعلامي محمد سعدون الكواري، من الملاعب إلى عالم التحليل الرياضي والإعلام

Published On 12/12/2021

عمرو واكد.. بين الموسيقى والتمثيل والإنتاج

من البورصة إلى عالم التمثيل، من عالم المال والإدارة إلى الشهرة العالمية والتأثير والسياسة، فنان من العيار الثقيل.. يتغير شكله بتغير أدواره المحلية والعالمية

Published On 28/11/2021

المزيد من إعلام وتلفزيون

الأكثر قراءة