باسم يوسف.. يعيد اكتشاف نفسه

ظاهرة تلفزيونية وصفها البعض أنها غيرت شكل الإعلام السخرية السياسية في العالم العربي.. ترك مبضع الطب ودخل عالم الشهرة والإعلام من بوابة الربيع العربي.. نحاور الدكتور باسم يوسف، نستمع إلى حكايته كاملة.. من كاميرا بسيطة في غرفة الغسيل في منزله إلى مسارح نيويورك ومونتريال.

ومن إسقاط الأنظمة الأنظمة إلى إسقاط العادات الصحية السلبية، في بودكاست "أثر الفراشة" من الجزيرة بودكاست.