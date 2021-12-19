تنقل في عدة أماكن.. تعددت مواهبه ومهاراته، أثبت أنه قادر على النجاح والتألق في كل مكان حلّ به.. حكاية الإعلامي محمد سعدون الكواري، من الملاعب إلى عالم التحليل الرياضي والإعلام
من بودكاست:, أثر الفراشة
باسم يوسف.. يعيد اكتشاف نفسه
ظاهرة تلفزيونية وصفها البعض أنها غيرت شكل الإعلام السخرية السياسية في العالم العربي
19/12/2021
ظاهرة تلفزيونية وصفها البعض أنها غيرت شكل الإعلام السخرية السياسية في العالم العربي.. ترك مبضع الطب ودخل عالم الشهرة والإعلام من بوابة الربيع العربي.. نحاور الدكتور باسم يوسف، نستمع إلى حكايته كاملة.. من كاميرا بسيطة في غرفة الغسيل في منزله إلى مسارح نيويورك ومونتريال.
ومن إسقاط الأنظمة الأنظمة إلى إسقاط العادات الصحية السلبية، في بودكاست "أثر الفراشة" من الجزيرة بودكاست.
المصدر : الجزيرة