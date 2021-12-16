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من بودكاست:, بعد أمس
قروض وديون|اقتصاد|العالم العربي

كيف غرقت الاقتصادات العربية في الديون؟

كيف تراكمت الديون الداخلية والخارجية في بعض الدول العربية؟

ديون الدول العربية .. لأفزاز
16/12/2021

تواصل المديونية الحكومية العامة للدول العربية الارتفاع حيث بلغت في 2020 ما نسبته 59.1% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 47.3% عام 2019، فيما صنف البنك الدولي كلا من لبنان ومصر وتونس والمغرب كأكبر أربعة بلدان من حيث قيمة الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمجموع ديون بلغت قرابة 300 مليار دولار.

في هذه الحلقة من "بعد أمس" عن المديونية العربية، تستضيف آمال العريسي، محمد أفزاز، المحرر الاقتصادي في موقع الجزيرة نت، ليجيب عن تساؤلات عدة أهمها؛ كيف تراكمت الديون الداخلية والخارجية في بعض الدول العربية؟ وكيف تحول الدين العام إلى عبء على المواطنين بعد أن كان عبئاً على الدولة؟ وما تداعيات سياسات الجهات المانحة على النمو الاقتصادي للدول المقترضة؟ وماذا لو أعلنت بعض الدول الغارقة في الديون إفلاسها؟

المصدر : الجزيرة

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