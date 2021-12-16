أبو العلاء المعري.. فيلسوف الشعراء

في هذه الحلقة من بودكاست "رموز" نصحبكم في رحلة مع سيرة المعري

احتار المؤرخون في أخبار أبي العلاء المعري. حيّرهم شعره، وفلسفته ونظرته لذاته ومحيطه. أثار الجدل بآرائه وامتناعه عن أكل اللحوم والزواج، وعزلته الطويلة.

ولد عام 363 هـ في "معرة النعمان" في الشام ونسب إليها. نشأ في بيت عماده العلم والأدب، واشتهر بسرعة الحفظ وقوة الذاكرة. أصابه الجدري في طفولته ففقد بصره وصاحبته الندوب إلى آخر يوم في حياته.

بغداد

سافر المعري إلى بغداد، حيث العديد من العلماء والأدباء والفلاسفة والمترجمين، ليُبحر في العلم. تعمق في الفلسفات والمذاهب الفقهية واللغة والحديث وعلوم المنطق. تقول الروايات إنه تعرض لإهانة في مجلس أحد وجهاء بغداد فآثر العودة إلى الشام.

العزلة والزهد

لُقب برهين المِحبسين؛ العزلة والعمى. اتهمه البعض بالزندقة بسبب آرائه وفلسفته، ونفى عنه آخرون هذه التهمة. كان زاهدا في الدنيا، امتنع عن الزواج وانعزل عن الناس بعد عودته من بغداد.

توفي عام 449 هـ في مسقط رأسه. في هذه الحلقة من بودكاست "رموز" نصحبكم في رحلة مع سيرة المعري. لا تفوتوها، وشاركونا آراءكم عبر منصات الجزيرة بودكاست.