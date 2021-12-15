النووي الإيراني.. من كواليس مفاوضات فيينا

وكيف تبدو الأجواء داخل غرف التفاوض، مع وجود طاقم تفاوضيّ جديد من الطرفين؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

يتجمع صحافيّو العالم في العاصمة النمساوية، في برد فيينا الجاف، بانتظار خبرٍ عن المفاوضات حول النووي الإيراني: هل تقدّمت أم سينفضُّ المتفاوضون عن الطاولة عائدين لعواصمهم لبحث تطورات المفاوضات.

في هذه الحلقة من “بعد أمس”، تستضيفُ خديجة بن قنة صحفيّ الجزيرة علي هاشم، المختص بالشأن الإيراني والسياسة الدولية الإيرانية.

غطّى هاشم مفاوضات النووي الإيراني عام 2015، ويغطّي المفاوضات الأخيرة، وفي هذه الحلقة يُطلعنا على كواليس المفاوضات سابقًا واليوم: كيف يتفاوض الإيرانيون؟ وكيف يجابههم المسؤولون الأمريكيون؟ وكيف تبدو الأجواء داخل غرف التفاوض، مع وجود طاقم تفاوضيّ جديد من الطرفين؟

تناقش الحلقة هذه الأسئلة، وتستعرضُ أجواء المفاوضات وتفاصيلها، وأجندتها التي تؤخّر إنجاز الاتفاق.