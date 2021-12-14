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من بودكاست:, بعد أمس
علاقات دولية|دولي|روسيا

روسيا والناتو.. نذر حرب

ما جذور الصراع المستمر بين الناتو وروسيا؟

مقاتلات روسية تمنع طائرات الناتو من الاقتراب من الحدود مع أوكرانيا
14/12/2021

منذ أسابيع تعيش العلاقات الغربية الروسية على وقع أزمة متصاعدة، وسط نذر حرب تلوح في الأفق على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، وتحذيرات الناتو والولايات المتحدة لموسكو من عواقب أي عمل عسكري ضد كييف.

في حلقة مبسطة وشيقة من "بعد أمس"، الزميلة آمال العريسي وضيفها الدكتور عبد الله العقرباوي الباحث في العلاقات الدولية يستعرضان جذور الخلاف بين روسيا والناتو ومآلات هذا التصعيد واحتمالات تحوله إلى حرب بين الطرفين.

فما جذور الصراع المستمر بين الناتو وروسيا؟ وما تجلياته؟ وهل يمكن لهذا الصراع أن يتطور إلى مواجهة عسكرية؟ وما فرص التهدئة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا؟

المصدر : الجزيرة

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