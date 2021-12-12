أخذت ” السوشيال ميديا” حياتها إلى مسار آخر، فاستثمرت في هذه المنصات ووسعت أعمالها وحققت ما أرادت بجهد كبير ووقت قصير نسبيًّا
من بودكاست:, أثر الفراشة
محمد سعدون الكواري.. الوجه الإعلامي لكرة القدم
حكاية الإعلامي محمد سعدون الكواري، من الملاعب إلى عالم التحليل الرياضي والإعلام
12/12/2021
تنقل في عدة أماكن.. تعددت مواهبه ومهاراته، أثبت أنه قادر على النجاح والتألق في كل مكان حلّ به.. حكاية الإعلامي محمد سعدون الكواري، من الملاعب إلى عالم التحليل الرياضي والإعلام.
من الشخصي إلى العام.. من الرياضي إلى الإعلامي.. محطات النجاح والفشل، وتجربته الإعلامية. أسئلة كثيرة، وحكايات أكثر في بودكاست "أثر الفراشة" من الجزيرة بودكاست.
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المصدر : الجزيرة