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من بودكاست:, أثر الفراشة
إعلام رياضي|شخصيات|قطر

محمد سعدون الكواري.. الوجه الإعلامي لكرة القدم

حكاية الإعلامي محمد سعدون الكواري، من الملاعب إلى عالم التحليل الرياضي والإعلام

12/12/2021

تنقل في عدة أماكن.. تعددت مواهبه ومهاراته، أثبت أنه قادر على النجاح والتألق في كل مكان حلّ به.. حكاية الإعلامي محمد سعدون الكواري، من الملاعب إلى عالم التحليل الرياضي والإعلام.

من الشخصي إلى العام.. من الرياضي إلى الإعلامي.. محطات النجاح والفشل، وتجربته الإعلامية. أسئلة كثيرة، وحكايات أكثر في بودكاست "أثر الفراشة" من الجزيرة بودكاست.

استمعوا لأثر الفراشة وشاركونا رأيكم عبر منصاتنا المختلفة.

المصدر : الجزيرة

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