محمد سعدون الكواري.. الوجه الإعلامي لكرة القدم

تنقل في عدة أماكن.. تعددت مواهبه ومهاراته، أثبت أنه قادر على النجاح والتألق في كل مكان حلّ به.. حكاية الإعلامي محمد سعدون الكواري، من الملاعب إلى عالم التحليل الرياضي والإعلام.

من الشخصي إلى العام.. من الرياضي إلى الإعلامي.. محطات النجاح والفشل، وتجربته الإعلامية. أسئلة كثيرة، وحكايات أكثر في بودكاست "أثر الفراشة" من الجزيرة بودكاست.

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