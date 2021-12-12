ليبيا.. انتخابات "مفخخة"

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على مرمى حجر من موعد إجراء الانتخابات في ليبيا يوم 24 ديسمبر الجاري، تسود أجواء ضبابية وحالة من عدم اليقين بشأن تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

يأتي كل هذا وسط تزايد مؤشرات التأجيل من يوم إلى آخر ومخاوف من المستقبل، واحتمالات انهيار العملية السياسية برمتها وعودة ليبيا إلى المربع الأول.

فكيف يبدو المشهد السياسي والانتخابي في ليبيا؟ وما العقبات والتحديات التي تواجه هذا الاستحقاق؟ وهل ستكون الانتخابات الليبية منطلقا لمسار ديمقراطي حقيقي أم منطلقا لمزيد من التعقيد والتناحر السياسي؟

في حلقة ممتعة وشيقة تتناول خديجة بن قنة وضيفها الأستاذ نزار كريكش، مدير مركز بيان، ملف الانتخابات الليبية من كل الجوانب والمستويات، وتتطرق إلى أبرز المرشحين وحظوظهم الانتخابية.