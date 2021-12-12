في هذه الحلقة من بعد أمس، تُناقش خديجة بن قنة إعلان النوايا وآثاره على الأردن مع ضيفها الدكتور منذر حوارات، الباحث والمحلل السياسي الأردني، من العاصمة الأردنية عمّان
من بودكاست:, بعد أمس
ليبيا.. انتخابات "مفخخة"
كيف يبدو المشهد السياسي والانتخابي في ليبيا؟
12/12/2021
على مرمى حجر من موعد إجراء الانتخابات في ليبيا يوم 24 ديسمبر الجاري، تسود أجواء ضبابية وحالة من عدم اليقين بشأن تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.
يأتي كل هذا وسط تزايد مؤشرات التأجيل من يوم إلى آخر ومخاوف من المستقبل، واحتمالات انهيار العملية السياسية برمتها وعودة ليبيا إلى المربع الأول.
فكيف يبدو المشهد السياسي والانتخابي في ليبيا؟ وما العقبات والتحديات التي تواجه هذا الاستحقاق؟ وهل ستكون الانتخابات الليبية منطلقا لمسار ديمقراطي حقيقي أم منطلقا لمزيد من التعقيد والتناحر السياسي؟
في حلقة ممتعة وشيقة تتناول خديجة بن قنة وضيفها الأستاذ نزار كريكش، مدير مركز بيان، ملف الانتخابات الليبية من كل الجوانب والمستويات، وتتطرق إلى أبرز المرشحين وحظوظهم الانتخابية.
المصدر : الجزيرة