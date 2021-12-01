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من بودكاست: بعد أمس
علاقات ثنائية|دولي|روسيا

هل تقوض الجزائر وروسيا نفوذ فرنسا بالساحل والصحراء؟

ما حقيقة التحالف الروسي الجزائري في منطقة الساحل والصحراء؟

Algerian Foreign Minister Sabri Boukadoum in Moscow
1/12/2021

رغم أن علاقات الجزائر بروسيا قديمة وتمتد إلى الزمن السوفياتي وميلاد الدولة الوطنية في الجزائر عقب استقلالها عن فرنسا عام 1962، إلا أن هناك الكثير من الملفات والقضايا والنقاط المشتركة بين البلدين التي زادت من التقارب والتعاون بينهما. وكان آخر هذه الملفات تطورات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء وتوتر العلاقة بين باريس ومستعمرتيها السابقتين: الجزائر ومالي، فضلا عن  التغلغل الروسي في المنطقة.

فما حقيقة التحالف الروسي الجزائري في منطقة الساحل والصحراء؟ وهل هو موجه ضد النفوذ الفرنسي في المنطقة؟ وما تداعياته على الوجود الفرنسي في الساحل والصحراء؟

في حلقة شيقة من  بعد أمس، تستضيف خديحة بن قنة الخبير الموريتاني في الشأن الأفريقي الأستاذ إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، ويناقشان ملامح التحالف الروسي الجزائري واحتمالات تمكنه من إنهاء الوجود الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء.

المصدر : الجزيرة

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