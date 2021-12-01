هل تقوض الجزائر وروسيا نفوذ فرنسا بالساحل والصحراء؟

رغم أن علاقات الجزائر بروسيا قديمة وتمتد إلى الزمن السوفياتي وميلاد الدولة الوطنية في الجزائر عقب استقلالها عن فرنسا عام 1962، إلا أن هناك الكثير من الملفات والقضايا والنقاط المشتركة بين البلدين التي زادت من التقارب والتعاون بينهما. وكان آخر هذه الملفات تطورات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء وتوتر العلاقة بين باريس ومستعمرتيها السابقتين: الجزائر ومالي، فضلا عن التغلغل الروسي في المنطقة.

فما حقيقة التحالف الروسي الجزائري في منطقة الساحل والصحراء؟ وهل هو موجه ضد النفوذ الفرنسي في المنطقة؟ وما تداعياته على الوجود الفرنسي في الساحل والصحراء؟

في حلقة شيقة من بعد أمس، تستضيف خديحة بن قنة الخبير الموريتاني في الشأن الأفريقي الأستاذ إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، ويناقشان ملامح التحالف الروسي الجزائري واحتمالات تمكنه من إنهاء الوجود الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء.