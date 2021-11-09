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من بودكاست: بعد أمس
أزمات وقضايا|سياسة|سودان

ماذا يجري في السودان؟.. القصة الكاملة

حكاية السودان بتفاصليها وتشعباتها تسمعونها في هذه الحلقة من "بعد أمس"

9/11/2021

تمر الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة السوداني بواحدة من أشد أزماتها، منذ تشكيل المجلس في أغسطس 2019.

وجاء الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في 21 سبتمبر الماضي، ليزيد من تعميق هذه الأزمة، حيث تبادل الطرفان على خلفيتها الاتهامات سواء بمحاولة العسكريين الانفراد بالسلطة أو بعدم اهتمام المديين بمشاكل السودانيين المتفاقمة.

وهكذا أصبحت توافقات المرحلة الانتقالية، بعد إسقاط نظام عمر البشير، في مأزق وهي في منتصف طريقها.

وزاد من حدة هذا المأزق تصاعد المشاكل في البلاد من كل اتجاه بدءا بالمشاكل الاقتصادية المزمنة مرورا بالمشاكل الصحية المستمرة وفي مقدمتها مشكلة نقص الدواء وانتهاء بمشاكل الاحتجاجات المناطقية التي لا تهدأ وتتحول عادة إلى مطالب انفصالية مثلما شهدت مؤخرا منطقة شرق السودان ذات الأهمية الجيواستراتيجية للبلاد.

حكاية السودان بتفاصليها وتشعباتها تسمعونها في هذه الحلقة من "بعد أمس"، مع خديجة بن قنة، وضيفها، الدكتور صلاح الدين الزين، الخبير في الشأن السوداني.

المصدر : الجزيرة

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