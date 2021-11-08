هند بلا مسلمين؟!

انتشر في الأخبار العالمية قبل أسبوعين، مقطعٌ مصوّر يُظهر صحافيًا هنديًا يقفزُ فوق جثّة قرويّ هندي مسلم، بعد أن استقرّت رصاصةٌ من الجيش في صدره. وُثِّق هذا المشهد أثناء اجتياح الجنود لقرية مسلمة في إقليم آسام، هي القرية السابعة في سلسلة تهجير ممنهج لمسلمي الإقليم.

ولكن ما أهمية إقليم آسام؟ ولماذا التنازع عليه؟

وماذا عن باقي المسلمين في الهند؟ وما الذي يمنع تحوّلهم لقوة سياسية فاعلة يمكن أن تؤثّر على المسار السياسي في البلاد؟ وهل انطلقت البلاد في مسار نحو "هندٍ بلا مسلمين"؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تُحاور خديجة بن قنة ضيفها من نيودلهي، ظفر الإسلام خان، الصحفي والباحث الهندي، ليقدّم لنا رؤيةً من الأرض عن التطورات الأخيرة ومستقبل مسلمي الهند.