تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
أزمات وقضايا|تقارير وحوارات|هند

هند بلا مسلمين؟!

هل انطلقت البلاد في مسار نحو "هندٍ بلا مسلمين"؟

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
8/11/2021

انتشر في الأخبار العالمية قبل أسبوعين، مقطعٌ مصوّر يُظهر صحافيًا هنديًا يقفزُ فوق جثّة قرويّ هندي مسلم، بعد أن استقرّت رصاصةٌ من الجيش في صدره. وُثِّق هذا المشهد أثناء اجتياح الجنود لقرية مسلمة في إقليم آسام، هي القرية السابعة في سلسلة تهجير ممنهج لمسلمي الإقليم.

ولكن ما أهمية إقليم آسام؟ ولماذا التنازع عليه؟

وماذا عن باقي المسلمين في الهند؟ وما الذي يمنع تحوّلهم لقوة سياسية فاعلة يمكن أن تؤثّر على المسار السياسي في البلاد؟ وهل انطلقت البلاد في مسار نحو "هندٍ بلا مسلمين"؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تُحاور خديجة بن قنة ضيفها من نيودلهي، ظفر الإسلام خان، الصحفي والباحث الهندي، ليقدّم لنا رؤيةً من الأرض عن التطورات الأخيرة ومستقبل مسلمي الهند.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

لماذا أفغانستان؟ (3-1) مقبرة الإمبراطوريات

انسحبت أميركا خاتمةً التجربة الثالثة لأفغانستان مع القوى العظمى في العصر الحديث: الإمبراطورية البريطانية، والاتحاد السوفيتي، وأخيرًا الولايات المتحدة

Published On 21/9/2021
إيقاف العادات السيئة في الدماغ - حسب هؤلاء الباحثين فإن ما يعنيه هذا الاكتشاف أنه بالإمكان كسر العادات القديمة لكن لا يمكن نسيانها.

الشرائح الدماغية.. من الخيال إلى الواقع

منذ الأزل بقي كل ما يتعلق بالعقل البشري مصدر دهشة العالم، لكن عدد الأبحاث المتعلقة بـالدماغ في تطور مستمر، وعدد الشركات الناشئة التي تعدنا بتطوير قدرات الدماغ من خلال زرع شرائح دماغية فيه تزايدت

Published On 20/9/2021

أطفالنا وكورونا

قد يكون الأطفال الأقل تعرضا للإصابة بكوفيد 19، لكنهم بالمقابل قد يكونون الأكثر تأثرا بها، نفسيا وتربويا وسلوكيا

Published On 19/9/2021
المزيد من أزمات وقضايا
الأكثر قراءة