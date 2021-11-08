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تجسس واستخبارات|تكنولوجيا|العالم

هل تنهار إمبراطورية فيسبوك؟

ما الذي كشفته "ملفات فيسبوك"؟

8/11/2021

شركة فيسبوك بنت إمبراطوريتها وحققت أرباحها الضخمة على حساب صحة مستخدميها وسلامتهم متجاهلة تحذيرات خبرائها. هذا ما خلصت إليه سلسلة تحقيقات، أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان "ملفات فيسبوك".

وثائق مسربة من داخل شركة فيسبوك الذي بلغت قيمته السوقية تريليون دولار، فجرت فضيحة كبرى، مصدرها موظف لم يكتف بتسليمها للصحافة، بل أرسلها أيضا إلى الكونغرس الأميركي وإلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

رد شركة فيسبوك الذي جاء متأخرا وباهتا، وفق خبراء، اعتبر أن التسريبات تضمنت توصيفات خاطئة ومتعمدة، لتضاف "ملفات فيسبوك" إلى مسلسل فضائح عملاق الشبكات الاجتماعية المستمر منذ سنوات.

فما الذي كشفته "ملفات فيسبوك"؟ وما تداعياتها؟ وهل تنذر التسريبات الجديدة باقتراب نهاية العملاق الأزرق؟

خديجة بن قنة وضيفها الأستاذ المشارك بقسم الإعلام بجامعة قطر د. محمد الأمين موسى يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.

المصدر : الجزيرة

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