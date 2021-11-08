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من بودكاست: بعد أمس
سلاح نووي|دولي|باكستان

القنبلة النووية.. لماذا نجحت باكستان وفشل العرب؟

ما السياق الدولي الذي سمحَ لباكستان أن تناور لتُنتج سلاحها النووي، الذي قلبَ المعادلة العسكرية والسياسية في جنوب آسيا وحقّق توازنًا نوويًا بينها وبين الهند؟

8/11/2021

لا يُذكر النووي الباكستاني إلا ويُطرح معه سؤال صعب: لماذا نجحت باكستان في مشروعها النووي، لتكون أول دولةٍ مسلمة بسلاحٍ نووي، وفشلت دونها الدول العربية والإسلامية الأخرى؟ ما سرّ النجاح الباكستاني؟ وما السياق الدولي الذي سمحَ لباكستان أن تناور لتُنتج سلاحها النووي، الذي قلبَ المعادلة العسكرية والسياسية في جنوب آسيا وحقّق توازنًا نوويًا بينها وبين الهند؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تُحاور آمال العريسي ضيفها أحمد بركات، مدير مكتب الجزيرة في باكستان، ويحاول أن يقدّم إجابة شافية على هذا السؤال وخلفياته السياسية والعسكرية.

المصدر : الجزيرة

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