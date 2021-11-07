شعيب راشد وورطة قرداحي

استمعوا إلى الحكاية بتفاصيلها في بودكاست أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست

يسعى لتأسيس حالة إعلامية جديدة، يبتعد عن الإعلام التقليدي ويضع جهده كاملًا في الإعلام الرقمي البديل، لا يعترف بالسقوف المنخفضة، ويرى الإعلام بلا أثر لا معنى له.

له رأي مختلف في طبيعة مخرجات التعليم، والعادات التي تحكم مجتمعنا العربي، والسياسة، ليصبح مثيرا للجدل في أعماله.

في حوار بنكهة الحكاية، يروي شعيب راشد حكايته الكاملة.. من صخب العمل الطلابي مرورًا بسوار شعيب، وانتهاءً بالأزمة الدبلوماسية العربية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد استجوابه في "برلمان شعب".

استمعوا إلى الحكاية بتفاصيلها في بودكاست أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست.. ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم جديدنا أولًا بأول.