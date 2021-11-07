Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
من بودكاست: أثر الفراشة
إعلام عربي|شخصيات|كويت

شعيب راشد وورطة قرداحي

استمعوا إلى الحكاية بتفاصيلها في بودكاست أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست

7/11/2021

يسعى لتأسيس حالة إعلامية جديدة، يبتعد عن الإعلام التقليدي ويضع جهده كاملًا في الإعلام الرقمي البديل، لا يعترف بالسقوف المنخفضة، ويرى الإعلام بلا أثر لا معنى له.

له رأي مختلف في طبيعة مخرجات التعليم، والعادات التي تحكم مجتمعنا العربي، والسياسة، ليصبح مثيرا للجدل في أعماله.

في حوار بنكهة الحكاية، يروي شعيب راشد حكايته الكاملة.. من صخب العمل الطلابي مرورًا بسوار شعيب، وانتهاءً بالأزمة الدبلوماسية العربية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد استجوابه في  "برلمان شعب".

استمعوا إلى الحكاية بتفاصيلها في بودكاست أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست.. ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم جديدنا أولًا بأول.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

خديجة بن قنة.. كيف يكون الإعلامي مؤثرًا؟

ضيفتنا بمناسبة العيد الخامس والعشرين للجزيرة، يحاورها خالد مجذوب عن مسيرتها وحياتها وحضورها في شبكة الجزيرة، في هذه الحلقة الاستثنائية من “أثر الفراشة”

Published On 31/10/2021

سلام قطناني.. الثائرة على التعليم؟

طفولة قاسية غير مستقرة، عاشت فيها بين ثلاثة بلدان، لم تكمل تعليمها بسبب ظرفها المادي، وظلت دائمة الترحال حتى في شبابها، إذ عملت مضيفة للطيران

Published On 31/10/2021
المزيد من إعلام عربي

من داخل الحجر الصحي.. مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق يروي قصته مع كورونا

مقابلة مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق على برنامج هذا الصباح

الصحف الورقية في موريتانيا.. نضال من أجل البقاء

الصحف الموريتانية

تحت شعار "ثقة تجدد عهدها".. شبكة الجزيرة تحتفل بالذكرى 23 لتأسيسها

احتفال الجزيرة

بلومبيرغ: حملة تحريض إماراتية ضد الجزيرة

الإمارات تشن حملة في أميركا ضد شبكة الجزيرة لإسكات صوتها
الأكثر قراءة

إثيوبيا: 3 أسئلة لفهم التصعيد الحالي للصراع

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي

الجيش العراقي يعلن تحديد منطقة انطلاق المسيرات.. الكاظمي: نعرف من ارتكبوا محاولة الاغتيال وسنلاحقهم