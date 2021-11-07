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من بودكاست: بعد أمس
أزمات وقضايا|دولي|أفريقيا

الساحل والصحراء.. شرق أوسط جديد؟

ما الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل والصحراء؟

تجمع دول الساحل والصحراء - الموسوعة
7/11/2021

منطقة غنية بثرواتها فوق الأرض وتحت الأرض، لكنها مثقلة بالمشاكل والهموم والأزمات، وقد تتحول إلى نسخة مكررة من الشرق الأوسط. إنها منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا، والسبب تنافس القوى الخارجية على النفوذ وتحقيق المصالح، وزاد الطين بلة انتشار الجماعات المسلحة ذات المشاريع المختلفة.

منطقة الساحل هي شريط صحراوي طوله ثلاثة ملايين كيلومترا، هي تاريخيا ساحة نفوذ فرنسية، لكنها في العقود الأخيرة تهافتت عليها القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما، بينما تبدو مصالح هذه الشعوب والدول في آخر اهتمامات هذه القوى.

في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، تأخذنا آمال العريسي وضيفها الخبير في الشؤون الأفريقية إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، في جولة تعريفية إلى هذه المنطقة الاستراتيجية في الصحراء الأفريقية ويقرآن الراهن السياسي والعسكري، ويجيبان عن تساؤلات عديدة من بينها: ما الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل والصحراء؟ وكيف أصبحت ساحة جذب للقوى الدولية المتنافسة؟ وهل يمكن أن تتحول إلى شرق أوسط جديد؟

المصدر : الجزيرة

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