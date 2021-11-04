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من بودكاست: رموز
حكومات|شخصيات|باكستان

بينظير بوتو.. "ابنة القدر"

حكاية بينظير بوتو من النفي والاعتقال إلى سدة الحكم نرويها من بودكاست "رموز"

4/11/2021

لم يثنها إعدام والدها، ومقتل شقيقيها، وسجنها عن متابعة نشاطها. مارست السياسية في الوطن والمنفى، ولم تتوقف عند المنعطفات الحادة التي مرت بها مسيرة بلادها.

بينظير بوتو، "ابنة القدر" كما أسمت نفسها، وجدت لها مكانًا في "الصراع على العرش" الذي كان محتدمًا في باكستان، وأصبحت أول وأصغر امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في بلد مسلم.

قادت حزب الشعب الباكستاني، وطالتها تهم بالفساد، فأمست مثار جدل في الداخل، وحديث المجلات والصحف في الخارج.

اعتقلت ونفيت مرتين، وشغلت منصب رئيسة الوزراء لدورتين، حكاية بينظير بوتو من النفي والاعتقال إلى سدة الحكم نرويها من بودكاست "رموز".

المصدر : الجزيرة

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