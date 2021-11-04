الثورة الجزائرية.. مجازر فرنسا (2-3)

ماذا وقع في الثامن من مايو عام 1945؟

من بودكاست: بعد أمس

شكلت مجازر الثامن من مايو 1945 حدا فاصلا بين مرحلتين في تاريخ الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي.

فقد كشفت تلك المجازر المروعة التي قتل فيها ما لا يقل عن 45 ألف جزائري عن غدر فرنسا وتراجعها عن وعدها بمنح الجزائريين الاستقلال بعد هزيمة ألمانيا النازية. وكانت هذه المجازر سببا مباشرا في انتقال الحركة الوطنية الجزائرية إلى خيار الكفاح المسلح بدل النضال السياسي.

وبدأت قيادات التيار الوطني الاستقلالي في الإعداد لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 من خلال تشكيل المنظمة السرية، وهي تشكيل شبه عسكري هدفه القيام بعمليات ضد أهداف استعمارية لجمع الأموال والسلاح تحضيرا لساعة الصفر.

فماذا وقع في الثامن من مايو عام 1945؟ ولماذا تعتبر هذه المذابح نقطة تحول في تاريخ الجزائر؟ وما انعكاساتها على ثورة التحرير؟

خديجة بن قنة وضيفها الدكتور عمر بوضربة أستاذ تاريخ الجزائر المعاصر يواصلان في الحلقة الثانية من سلسلة الثورة الجزائرية، سرد أبرز الأحداث في الجزائر بين الفترة الممتدة بين نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 إلى غاية 1954.