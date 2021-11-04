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البث الحي
من بودكاست: رموز
أعمال مقاومة|شخصيات|فلسطين

أحمد ياسين.. شيخ المقاومة الفلسطينية

كيف تأسست حركة المقاومة الإسلامية؟

4/11/2021

عرفته فلسطين، كل فلسطين.. هتفت باسمه الجماهير العربية والإسلامية، عاش مصاعب الإعاقة ومرارة الأسر. مسيرة أبرز مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أيقونة المقاومة الفلسطينية الشيخ المجاهد أحمد ياسين، نرويها بفصولها، منذ بدايات العمل الدعوي والنشاط الاجتماعي، مرورا بالجهاد ومقاومة الاحتلال، وصولا إلى حلم الشهادة الذي تحقق.

يبدأ الشيخ رحلته الملتزمة في إعالة أسرته بالعمل بمطعم في قطاع غزة، وكان يرتاد المساجد منذ البدايات، وينخرط في العمل الإسلامي، بانضمامه لصفوف جماعة الإخوان المسلمين في غزة. لم تمنعه الإعاقة التي لازمته منذ الصغر من مواصلة نشاطه الدعوي والاجتماعي، لتأتي نكسة عام 1967 ويقرر الشيخ الخيار الأصعب، المقاومة حتى النفس الأخير.

كان هدفه واضحًا، تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها، فأعد الشباب وحفز الفلسطينيين وواجه الاعتقال مرات ومرات دون كلل.. يرسي دعائم المقاومة وصولا لمساهمته في تأسيس أبرز حركات العمل الإسلامي الفلسطيني، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي ما زالت تخوض مواجهة مفتوحة مع الاحتلال منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

كيف تأسست حركة المقاومة الإسلامية؟ وكيف انبثقت عنها كتائب القسام؟ كيف عاش الشيخ أحمد ياسين؟ وكيف استشهد؟ بودكاست رموز يأخذكم في رحلة من بيارات الجورة في عسقلان، إلى زنازين الاحتلال، يعرج بكم إلى بحر غزة، ويروي لكم ما حدث بالصوت.. لترسموا أنتم صورة شيخ المقاومة الفلسطينية.. وشهيد فجرها الشيخ أحمد ياسين.

المصدر : الجزيرة

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