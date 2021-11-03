شهد السودان في الساعات الأولى ليوم الإثنين 25 أكتوبر منعرجا شديدا في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، منذ ثورة ديسمبر 2019، تمثل في اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من وزراء حكومته
من بودكاست: بعد أمس
من سجون الاحتلال
ماذا تخفي هذه السجون من أسرار وحكايات؟
3/11/2021
لعبت الحركة الفلسطينية الأسيرة دوراً مهماً في تفعيل حالة المقاومة الفلسطينية على مدار الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وظلت السجون الإسرائيلية تشهد حالة من عدم الاستقرار في صراع يومي بين السجان والأسير الفلسطيني.
فماذا تخفي هذه السجون من أسرار وحكايات؟ وكيف تعمل هذه السجون؟ وكيف مثّلت حالة الأسرى الرافعة الأساسية لحيوية المقاومة الفلسطينية؟ وما مستقبل الأسرى في سجون الإحتلال؟
المحرر والكاتب الفلسطيني ساري عرابي يجيب على تساؤلات الإعلامية خديجة بن قنة حول تلك القضية في هذه الحلقة من "بعد أمس" من الجزيرة بودكاست. استمعوا إلى الحكاية.
المصدر : الجزيرة