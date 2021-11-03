من سجون الاحتلال

ماذا تخفي هذه السجون من أسرار وحكايات؟

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

لعبت الحركة الفلسطينية الأسيرة دوراً مهماً في تفعيل حالة المقاومة الفلسطينية على مدار الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وظلت السجون الإسرائيلية تشهد حالة من عدم الاستقرار في صراع يومي بين السجان والأسير الفلسطيني.

فماذا تخفي هذه السجون من أسرار وحكايات؟ وكيف تعمل هذه السجون؟ وكيف مثّلت حالة الأسرى الرافعة الأساسية لحيوية المقاومة الفلسطينية؟ وما مستقبل الأسرى في سجون الإحتلال؟

المحرر والكاتب الفلسطيني ساري عرابي يجيب على تساؤلات الإعلامية خديجة بن قنة حول تلك القضية في هذه الحلقة من "بعد أمس" من الجزيرة بودكاست. استمعوا إلى الحكاية.