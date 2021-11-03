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البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
سجناء ومفقودون|حريات|فلسطين

من سجون الاحتلال

ماذا تخفي هذه السجون من أسرار وحكايات؟

الأسرى أضرموا النار في غرف بسجن "مجدو" بعد محاولة الاحتلال نقل أسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى سجون أخرى
3/11/2021

لعبت الحركة الفلسطينية الأسيرة دوراً مهماً في تفعيل حالة المقاومة الفلسطينية على مدار الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وظلت السجون الإسرائيلية تشهد حالة من عدم الاستقرار في صراع يومي بين السجان والأسير الفلسطيني.

فماذا تخفي هذه السجون من أسرار وحكايات؟ وكيف تعمل هذه السجون؟ وكيف مثّلت حالة الأسرى الرافعة الأساسية لحيوية المقاومة الفلسطينية؟ وما مستقبل الأسرى في سجون الإحتلال؟

المحرر والكاتب الفلسطيني ساري عرابي يجيب على تساؤلات الإعلامية خديجة بن قنة حول تلك القضية في هذه الحلقة من "بعد أمس" من الجزيرة بودكاست. استمعوا إلى الحكاية.

المصدر : الجزيرة

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