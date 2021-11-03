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من بودكاست: بعد أمس
لبنان.. شبح الحرب الأهلية يطل مجددا
كيف تفجرت الأوضاع في لبنان؟
3/11/2021
يجمع المتابعون للشأن اللبناني على أن الاشتباكات التي اندلعت في 14 من أكتوبر 2021 في بيروت وراح ضحيتها 7 قتلى تعد تصعيداً خطيراً ينذر بتصاعد الطائفية في لبنان.
الاشتباكات التي وقعت في منطقة شديدة الحساسية التاريخية على أحد خطوط التماس السابقة للحرب الأهلية أمام قصر العدل في بيروت، بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة ذات الأغلبية المسيحية دفعت لبنان لوضع سياسي أكثر تدهوراً ومفتوحاً على كل الاحتمالات.
فكيف تفجرت الأوضاع في لبنان؟ وهل يقف لبنان على حافة حرب أهلية؟ وما مصير تحقيقات مرفأ بيروت؟ وكيف يمكن إنقاذ لبنان من الطائفية؟
الإعلامية خديجة بن قنة تستضيف مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم ليجيب على كافة التساؤلات حول أوضاع لبنان الراهنة في هذه الحلقة من بعد أمس من الجزيرة بودكاست.
المصدر : الجزيرة