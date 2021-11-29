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البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
علاقات ثنائية|دولي|ليبيا

ماذا تريد إسرائيل من ليبيا؟

هل بدأت علاقة إسرائيل بليبيا مع حفتر؟

29/11/2021

شكلت زيارة صدام، ابن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إلى إسرائيل حالة من الجدل في الأوساط الليبية، كون ليبيا على أعتاب انتخابات رئاسية، إضافة إلى المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بها والمتعلقة بمصادر الطاقة وخطوطها، في الوقت الذي رحبت فيه أوساط إسرائيلية بهذه الزيارة.

فماذا تريد إسرائيل من ليبيا؟ وماذا يريد حفتر وحلفاؤه من إسرائيل؟ وهل بدأت علاقة إسرائيل بليبيا مع حفتر؟ وما هي رهانات تل أبيب على الانتخابات الليبية؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تبحث آمال العريسي مع ضيفها الباحث والأكاديمي الليبي د. نزار كريكش تداعيات زيارة ابن حفتر لإسرائيل وخلفياتها.

المصدر : الجزيرة

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