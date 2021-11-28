لماذا تتهاوى الليرة التركية؟

من بودكاست: بعد أمس

تعيش العملة المحلية التركية على وقع التراجع منذ سنوات، تزامنا مع اختيارات سياسية ونقدية للرئيس رجب طيب أردوغان، وتطورات جيوسياسية إقليميا ودوليا، تتواجد تركيا في قلبها.

ودخلت الليرة في دوامة من الهبوط التاريخي أمام الدولار، إذ بلغت في نوفمبر 2021 مستويات قياسية، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع.

وتواصل نزول العملة التركية، حتى بعد تعافي عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، بعد 2020.

فما أسباب التراجع المتواصل وغير المسبوق في سعر الليرة التركية؟ وما تبعاته الاقتصادية والسياسية؟ وكيف يؤثر على مكانة ودور تركيا إقليميا ودوليا؟

آمال العريسي، وضيفها في هذه الحلقة، الدكتور كميل الساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون بباريس، المختص في تغيرات العملات، يجيبان عن هذه الأسئلة وأخرى غيرها، ويستشرفان مستقبل أزمة الليرة التركية.