تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
من بودكاست: أثر الفراشة
تمثيل|فن|مصر

عمرو واكد.. بين الموسيقى والتمثيل والانتاج

في حلقة خاصة نستضيف الفنان عمرو واكد ليحكي لنا رحلته من مسارح القاهرة وميادينها إلى شواطئ المنفى في برشلونة

28/11/2021

من البورصة إلى عالم التمثيل، من عالم المال والإدارة إلى الشهرة العالمية والتأثير والسياسة، فنان من العيار الثقيل.. يتغير شكله بتغير أدواره المحلية والعالمية، وفي السياسة لعب دورًا واحدًا: عارض الظلم والاستبداد وشارك شعبه همومهم وقضاياهم.

في حلقة خاصة نستضيف الفنان عمرو واكد ليحكي لنا رحلته من مسارح القاهرة وميادينها إلى شواطئ المنفى في برشلونة.

أسئلة كثيرة عن السياسة والموسيقى والسينما يطرحها الإعلامي البارز خالد مجذوب، في بودكاست "أثر الفراشة" من الجزيرة بودكاست.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

شعيب راشد وورطة قرداحي

يروي شعيب راشد حكايته الكاملة.. من صخب العمل الطلابي مرورًا بسوار شعيب، وانتهاءً بالأزمة الدبلوماسية العربية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد استجوابه في  “برلمان شعب”

Published On 7/11/2021

خديجة بن قنة.. كيف يكون الإعلامي مؤثرًا؟

ضيفتنا بمناسبة العيد الخامس والعشرين للجزيرة، يحاورها خالد مجذوب عن مسيرتها وحياتها وحضورها في شبكة الجزيرة، في هذه الحلقة الاستثنائية من “أثر الفراشة”

Published On 31/10/2021
المزيد من تمثيل
الأكثر قراءة