عمرو واكد.. بين الموسيقى والتمثيل والانتاج

في حلقة خاصة نستضيف الفنان عمرو واكد ليحكي لنا رحلته من مسارح القاهرة وميادينها إلى شواطئ المنفى في برشلونة

من البورصة إلى عالم التمثيل، من عالم المال والإدارة إلى الشهرة العالمية والتأثير والسياسة، فنان من العيار الثقيل.. يتغير شكله بتغير أدواره المحلية والعالمية، وفي السياسة لعب دورًا واحدًا: عارض الظلم والاستبداد وشارك شعبه همومهم وقضاياهم.

في حلقة خاصة نستضيف الفنان عمرو واكد ليحكي لنا رحلته من مسارح القاهرة وميادينها إلى شواطئ المنفى في برشلونة.

أسئلة كثيرة عن السياسة والموسيقى والسينما يطرحها الإعلامي البارز خالد مجذوب، في بودكاست "أثر الفراشة" من الجزيرة بودكاست.