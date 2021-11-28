سناء الحديثي: أنتَ الداء وأنتَ الدواء

ما أقسى التجارب التي يمكن أن يمر بها الإنسان؟

ما أقسى التجارب التي يمكن أن يمر بها الإنسان؟

الإبعاد القسري عن الوطن؟ غدر الأصدقاء والأحبة؟ أم السرطان؟

ضيفة أثر الفراشة في هذه الحلقة قد قاست كل التجارب السابقة، وخرجت منها بكامل ألقها.

سناء الحديثي كاتبة وباحثة وخبيرة بالصحة ومحاربة الشيخوخة، نتعرف على حكايتها الملهمة، كيف حولت من البدايات السوداوية نهاية مشرقة.

نتطرق لرؤيتها للحياة والسياسة والناس.. نتعرف على تفاصيل حكايتها بكل ما فيها من تفاصيل وعلوم وتجارب.. حوار لن تمله في هذه الحلقة مع الإعلامي خالد المجدوب.

تنويه:

لا تعد هذه الحلقة مرجعا للممارسة الطبية، وأي استشارة ينبغي مراجعة طبيبك المختص بها. كما أن الكثير من المعلومات الطبية التي وردت في الحلقة قد خضعت للاختصار.