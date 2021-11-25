السويس.. قناة غيرت الجغرافيا

البدايات:

حلم راود المصريين القدماء. يقال إنهم أول من شقوا قناة بين النيل والبحيرات المرة قبل الميلاد بنحو ألفي عام. توالت المحاولات عبر العصور لفتح ممرات مشابهة، فحفر الرومان قناة لكنها تعطلت في عهد البيزنطيين. وأعاد الصحابي عمرو بن العاص فتحها باسم "خليج أمير المؤمنين".

فرديناند دي ليسبس:

في ربيع عام 1859، يضرب الدبلوماسي الفرنسي فرديناند دي ليسبس المعول الأول للمباشرة في حفر قناة السويس. كان هذا بعد تأسيسه للشركة العالمية لقناة السويس البحرية، والتي هدفت إلى تقديم حل بديل لطرق التجارة البحرية، وحفر القناة الممتدة من بور سعيد شمالا إلى خليج السويس جنوبا؛ تستفيد هذه الشركة بامتياز تشغيلها لـ 99 عاما.

امتدت أعمال الحفر والإنشاء 10 أعوام، عمل المصريون فيها بنظام السخرة، ومات عشرات الآلاف منهم بسبب ظروف العمل القاسية، حتى تم افتتاحها في عهد الخديوي إسماعيل، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1869.

استمعوا إلى الحلقة لتعرفوا قصة قناة السويس. كيف أممها المصريون؟ ما أبرز الإغلاقات التي تعرضت لها؟ ما أهم مشاريع التوسعة التي خضعت لها؟ وما حكاية المنافسين الجدد لقناة السويس؟.. الحكاية كاملة في بودكاست لحظة.