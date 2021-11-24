الدرون الأمريكي.. أعمى؟! (تحقيق)

رغمَ التعقيد العلمي الفائق لتقنيات المسيرات، إلا أنها ظلَّت حتى اليوم "عمياء"، وكثيرًا ما تُخطئ أهدافها

أصبح خبر تنفيذ ضربات جوية أمريكية خبرًا مملًا ومكررًا، يسمعه المتابع العربي بشكل دوري، فالضربات مستمرة بلا توقف، في أفغانستان، وفي اليمن، حتى وقت قريب ولا زالت من وقت لآخر في الصومال، وفي السنوات الماضية تواترت في العراق وسوريا أيضًا.

ولكن وراء هذا الخبر أشخاص تغيّرت حياتهم، وربما دمّرت المسيّرات الأمريكية ما تبقّى منها، فرغمَ التعقيد العلمي الفائق لتقنيات المسيرات، إلا أنها ظلَّت حتى اليوم "عمياء"، وكثيرًا ما تُخطئ أهدافها، لتصبح نذير شؤومٍ وصوتًا للموت في حياة الكثيرين.

في هذه الحلقة الخاصة من "بعد أمس"، يَروي يَمنيان قصتهما الشخصية مع المسيّرات الأمريكية، محمد القاولي يحكي قصة أخيه، وأحمد بن علي جابر يحكي قصة خاله وابن عمه، يَروي الشاهدان تفاصيل المأساتين، كيف ومتى قُتل أقاربهما؟ وكيف حاولوا استرداد حقوقهم، حتى وصلت إحدى الحالات إلى المحكمة الدستورية الألمانية؟

الحلقة من تقديم آمال العريسي، وتستضيفُ فيها أيضًا محمد الأحمدي، الصحفي والخبير الحقوقي اليمني.