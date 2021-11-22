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من بودكاست: بعد أمس
لاجئون|اللجوء إلى الشمال|أوروبا

اللاجئون.. بين أوطان طاردة وأبواب موصدة

كيف تبدو خارطة اللاجئين اليوم حول العالم؟

الأمطار تغرق مخيمات اللاجئين السوريين شمال سوريا وتزيد معاناتهم
22/11/2021

أكثر من 82 مليون من اللاجئين والنازحين حول العالم بحلول نهاية عام 2020، وشخص واحد على الأقل يتعرض للتشريد القسري كل ثانيتين، وفق المفوضية الأممية السامية للاجئين.

اختلفت الأسباب والدوافع لمن يغادرون بلدانهم طوعا أو قسرا، لكن بلوغ الوجهة المنشودة، رحلة محفوفة بالمخاطر سواء انتهج اللاجئون أو المهاجرون أو المهجّرون مسارات نظامية أو غير نظامية.

مخاطر قد تنتهي بهم إما عالقين أو ضحايا على الحدود برا أو بحرا، أما من حالفهم الحظ في الوصول، فحقوقهم كمهاجرين أو لاجئين أو طالبي لجوء، أصبحت محل تساؤلات كثيرة، رغم ما تضمنته المواثيق الدولية من حقوق، فيما تتواصل الدعوات لتقاسم أعباء اللاجئين حول العالم.

جدل أعادته للواجهة، أزمة اللجوء على الحدود البيلاروسية البولندية.

فلماذا يخاطر اللاجئون بحياتهم للعبور إلى أوروبا؟ وما تداعيات اللجوء على دول المنشأ والدول المستضيفة؟ وكيف تبدو خارطة اللاجئين اليوم حول العالم؟

آمال العريسي وضيفتها الأستاذة رولا أمين المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تناقشان الموضوع بكل تفاصيله.

المصدر : الجزيرة

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