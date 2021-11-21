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من بودكاست: أثر الفراشة
إعلام وتلفزيون|شخصيات|مصر

عبد الله الشريف.. بين الكوميديا والسياسة

كيف صار مؤثرًا يتابعه الملايين؟ 

21/11/2021

نراه في كل خميس.. يوجه سهام نقده اللاذع، له أسلوبه الساخر في مواجهة من يعتبرهم خصومه، لا تقل مشاهدات أي حلقة له عن مليون ونصف مشاهدة.

متعدد المواهب، شاعر وكوميديان وصانع محتوى، له لغة خطاب خاصة مع خصومه ومؤيديه، ينعت من يؤيده بالمؤمن، ومن يختلف معه ب" المعيز"، أثار الجدل كثيرًا بأسلوبه ولغة خطابه ومواضيع حلقاته على امتداد مسيرته المهنية.
في هذه الحلقة من "أثر الفراشة"، يحاور الإعلامي البارز خالد مجذوب عبد الله الشريف بكل صراحة، يقف على حياته، منعطفاتها.. صراعاتها والجدل الذي دار حولها..

ما حكايته؟
كيف صار مؤثرًا يتابعه الملايين؟

وما حقيقة الاتهامات الأخلاقية التي طالته مؤخرًا؟

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المصدر : الجزيرة

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