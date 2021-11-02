انسحبت أميركا خاتمةً التجربة الثالثة لأفغانستان مع القوى العظمى في العصر الحديث: الإمبراطورية البريطانية، والاتحاد السوفيتي، وأخيرًا الولايات المتحدة
من بودكاست: بعد أمس
قصة نوبل
هل تنحاز اللجان العلمية ضد العرب فيما يتعلق بالجوائز العالمية؟
2/11/2021
بعد 120 سنة من الجوائز الممنوحة للعلماء في مجال الطب والفيزياء والكيمياء، لم يحصل العرب إلا على مقاعد قليلة ضمن هذه الطبقة المرموقة. فهل تنحاز اللجنة ضدهم؟ أم أن الأبحاث التي يقدمها العرب لا ترقى للجائزة؟
هذه الأسئلة وغيرها تطرحها آمال العريسي على ضيفها في هذه الحلقة من بعد أمس عبد المجيد حمودة، العميد المشارك للشؤون الأكاديمية في جامعة قطر.
المصدر : الجزيرة