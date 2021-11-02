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من بودكاست: بعد أمس
جوائز|علوم|العالم

قصة نوبل

هل تنحاز اللجان العلمية ضد العرب فيما يتعلق بالجوائز العالمية؟

The front of the Nobel medal awarded to this year's Nobel Peace Prize Laureate jailed Chinese dissident Liu Xiaobo is seen in this picture taken December 8, 2010. Chinese dissident Liu Xiaobo was awarded the Nobel Peace Prize in an Oslo ceremony derided by Beijing as a farce, and dedicated it from his prison cell to the "lost souls" of the 1989 Tiananmen Square crackdown. Picture taken December 8, 2010. REUTERS/Berit Roald/Scanpix Norway (NORWAY - Tags: POLITICS ANNIVERSARY) NO COMMERCIAL OR BOOK SALES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY
2/11/2021

بعد 120 سنة من الجوائز الممنوحة للعلماء في مجال الطب والفيزياء والكيمياء، لم يحصل العرب إلا على مقاعد قليلة ضمن هذه الطبقة المرموقة. فهل تنحاز اللجنة ضدهم؟ أم أن الأبحاث التي يقدمها العرب لا ترقى للجائزة؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها آمال العريسي على ضيفها في هذه الحلقة من بعد أمس عبد المجيد حمودة، العميد المشارك للشؤون الأكاديمية في جامعة قطر.

المصدر : الجزيرة

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