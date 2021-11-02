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البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
إعلام وتلفزيون|تقارير وحوارات|قطر

رحلة مع الجزيرة.. في عامها الـ25

ما مستقبل الشاشة أمام المنتجات الرقمية الجديدة؟

حفل الجزيرة 25
2/11/2021

في هذه الحلقة الخاصة من "بعد أمس"، تستضيفُ خديجة بن قنة الدكتور مصطفى سواق، المدير العام بالإنابة لشبكة الجزيرة الإعلامية، وتحكي معه مسيرة ربع قرن من حياة الجزيرة، سنواتها الأولى، وكواليس تغطياتها الكبرى للحروب الأمريكية في المنطقة، و"الخلطة السحرية" لتميز الجزيرة، وتفاصيل عقلها التحريري الذي جعل منها بحق "صوت الجنوب" عبر العالم.

وتناقش الحلقة تحوّلات الشبكة، وتوسّعها من العربية إلى العالمية مع اندلاع الثورات العربية عام 2011، وكُلفة أن تكون الجزيرة على رأس الحدث لتنقله.

وتطرح بن قنّة على ضيفها أسئلةً عن مستقبل الجزيرة: إلى أين تتجه؟ وكيف تتوسع اليوم؟ وما مستقبل الشاشة أمام المنتجات الرقمية الجديدة؟

المصدر : الجزيرة

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