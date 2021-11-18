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من بودكاست: بعد أمس
إصلاح اقتصادي|قضايا وازمات|لبنان

لبنان.. بداية الخروج من النفق؟

لماذا نجحت هذه الحكومة في التشكّل على عكس سابقتها؟

العلم اللبناني الذي رفع وحيدا
18/11/2021

بعد عامٍ طويل ومتأزم عاشه لبنان بلا حكومةٍ تسيّر شؤون البلاد، توافقت القوى الداخلية والإقليمية على حكومة يقودها نجيب ميقاتي، السياسي اللبناني ورجل الأعمال، الذي يستلم حكومة لبنان والبلاد تمر بأزمة اقتصادية عميقة.

حكومة جديدة بوجوه قديمة، أولويتها تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي سبّبتها النخبة السياسية نفسها، وفق مراقبين.

فلماذا نجحت هذه الحكومة في التشكّل على عكس سابقتها؟ وما هو برنامجها للفترة القادمة؟ وما حدود ما يمكنها تنفيذه اليوم في لبنان؟ وهل سيُكتب لها الصمود؟

في هذه الحلقة، تُناقش آمال العريسي وضيفها الأستاذ أمين قمورية، الكاتب والصحافي اللبناني، فرص وإمكانات الحكومة اللبنانية الجديدة في المرحلة المقبلة.

المصدر : الجزيرة

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