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من بودكاست: بعد أمس
قرصنة إلكترونية|دولي|العالم

الحروب السيبرانية.. العالم المجهول

ما هي الحروب السيبرانية الحاصلة الآن؟

تصاعد عمليات القرصنة الإلكترونية مع انتشار كورونا
18/11/2021

تناقش أمال العريسي في برنامج بعد أمس من الجزيرة بودكاست مع ضيفها بن أحمد حوكا المتخصص في قضايا الاضطراب السياسي، مسألة تصاعد الهجمات السيبرانية الإلكترونية عالمياً، حتى أصبح في كل 11 ثانية يقع هجوم إلكتروني في منطقة ما في هذا العالم.

وفي ظل تعرض دول كبرى لهجمات سيبرانية تسببت بخسائر مادية فادحة مثل أمريكا التي تعرضت لعدة هجمات بفيروس الفدية، مما عطل مواقع وشبكات أكثر من 1000 شركة أمريكية، وكذلك في ظل الحرب السيبرانية الجارية بين إيران وإسرائيل والتي طالت محطات وقود ومؤسسات عسكرية ومدنية حيوية، يتوقع خبراء أن تصل خسائر الهجمات الإلكترونية عالمياً في نهاية عام 2021 إلى قرابة 6 تريليونات دولار.

لذا تطرح أمال العريسي تساؤلات مختلفة على ضيفها من أهمها؛ ما هي الحروب السيبرانية الحاصلة الآن؟ وهل هي بديل عن الحروب التقليدية؟ وما هي انعكاساتها على الدول من النواحي المختلفة اقتصادياً وسياسياً؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

المصدر : الجزيرة

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