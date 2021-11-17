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من بودكاست: بعد أمس
طاقة|دولي|العالم

من يتحكم في أسواق الطاقة؟

ما أسباب أزمة الطاقة العالمية؟

17/11/2021


يثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والتذبذب الكبير الحاصل فيها مخاوف الولايات المتحدة الأميركية وكذلك الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز في التدفئة.

وفي ظل هذا الارتفاع، تتبلور تغيرات ملموسة على الأهمية الاستراتيجية لموارد الطاقة جعلت الغاز يتبوأ حاليا صدارة مصادر الطاقة بدلا من النفط، فيما يبدو التوجه في المستقبل القريب للاعتماد أكثر على مصادر الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، فضلا عن مصادر الطاقة النظيفة والبديلة الصديقة للبيئة.

فما أسباب أزمة الطاقة العالمية؟ وما قصة الجدل بين الدول المستهلكة والمنتجة للطاقة؟ وهل تعجل هذه الأزمة باللجوء إلى الطاقات البديلة؟

المصدر : الجزيرة

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