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من بودكاست: بعد أمس
طاقة|دولي|مصر

لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟

ما التداعيات السياسية والاقتصادية للتعاون المصري الإسرائيلي في إطار منتدى غاز شرق المتوسط؟

الجدل يتزايد حول الأهداف الحقيقية من وراء هذه صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ومدى احتياجها له الصورة أرشيفية سبق نشرها بموقع الجزيرة نت
17/11/2021


في عام 2019، تحولت مصر من مصدر للغاز الطبيعي إلى مستورد، بموجب اتفاقية مع إسرائيل مدتها 15 عاما.

وعاد خطّ أنابيب العريش عسقلان إلى العمل باتجاه عكسي، بعد أن كان ينقل لعشر سنوات الغاز من مصر إلى إسرائيل قبل توقفه عام 2012.

ورغم ذلك، تؤكد مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز وسعيها لتصبح منصة إقليمية لتصدير الغاز المسال بعد عدة اكتشافات كبيرة، وفق وزير البترول طارق الملا.

في الأثناء، كشفت إسرائيل الشهر الماضي، أنها تدرس مد خط أنابيب بري جديد لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر، في ظل انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي.

فهل مصر دولة مصدرة أم مستوردة للغاز؟ وما جدوى استراتيجية مصر لتسييل الغاز الطبيعي؟ وما التداعيات السياسية والاقتصادية للتعاون المصري الإسرائيلي في إطار منتدى غاز شرق المتوسط؟

هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها خديجة بن قنة في نقاش شيق مع ضيفتها الدكتورة نسيمة أوهاب العثامنة أستاذة الاقتصاد في جامعة باريس.

المصدر : الجزيرة

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