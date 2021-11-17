لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟

من بودكاست: بعد أمس



في عام 2019، تحولت مصر من مصدر للغاز الطبيعي إلى مستورد، بموجب اتفاقية مع إسرائيل مدتها 15 عاما.

وعاد خطّ أنابيب العريش عسقلان إلى العمل باتجاه عكسي، بعد أن كان ينقل لعشر سنوات الغاز من مصر إلى إسرائيل قبل توقفه عام 2012.

ورغم ذلك، تؤكد مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز وسعيها لتصبح منصة إقليمية لتصدير الغاز المسال بعد عدة اكتشافات كبيرة، وفق وزير البترول طارق الملا.

في الأثناء، كشفت إسرائيل الشهر الماضي، أنها تدرس مد خط أنابيب بري جديد لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر، في ظل انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي.

فهل مصر دولة مصدرة أم مستوردة للغاز؟ وما جدوى استراتيجية مصر لتسييل الغاز الطبيعي؟ وما التداعيات السياسية والاقتصادية للتعاون المصري الإسرائيلي في إطار منتدى غاز شرق المتوسط؟

هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها خديجة بن قنة في نقاش شيق مع ضيفتها الدكتورة نسيمة أوهاب العثامنة أستاذة الاقتصاد في جامعة باريس.