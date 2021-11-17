تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
علاقات ثنائية|دولي|السعودية

السعودية وإيران.. هل ينجح الحوار؟

إلى أين وصلت جولات المحادثات الأربع بين إيران والسعودية؟

17/11/2021

بلغة إيجابية، عبرت إيران والسعودية عن الأمل في استمرار المحادثات بينهما بعد ست سنوات من القطيعة. محادثات يرعاها العراق، وكانت آخر جولاتها الأربع المنعقدة في الواحد والعشرين من سبتمبر الماضي، الأولى في عهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وبينما يقف البلدان على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن المباحثات مع الرياض مستمرة على أفضل وجه ودون شروط مسبقة. لكنها مازلت في مرحلة استكشافية، وفق تقدير وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

المحادثات بين طهران والرياض لم تبح حتى الآن بكل أسرارها، لكن قطار المصالحات في منطقة الشرق الأوسط يمضي، وسط ترقب حذر، مدفوعا بعدة متغيرات إقليمية ودولية.

فإلى أين وصلت جولات المحادثات الأربع بين إيران والسعودية؟ وما شروط نجاحها؟ وهل تفضي المباحثات بين طهران والرياض إلى اتفاق استراتيجي دائم؟

آمال العريسي وضيفها د. محجوب الزويري، الأكاديمي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بجامعة قطر ومدير مركز دراسات الخليج، يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

لماذا أفغانستان؟ (3-1) مقبرة الإمبراطوريات

انسحبت أميركا خاتمةً التجربة الثالثة لأفغانستان مع القوى العظمى في العصر الحديث: الإمبراطورية البريطانية، والاتحاد السوفيتي، وأخيرًا الولايات المتحدة

Published On 21/9/2021
إيقاف العادات السيئة في الدماغ - حسب هؤلاء الباحثين فإن ما يعنيه هذا الاكتشاف أنه بالإمكان كسر العادات القديمة لكن لا يمكن نسيانها.

الشرائح الدماغية.. من الخيال إلى الواقع

منذ الأزل بقي كل ما يتعلق بالعقل البشري مصدر دهشة العالم، لكن عدد الأبحاث المتعلقة بـالدماغ في تطور مستمر، وعدد الشركات الناشئة التي تعدنا بتطوير قدرات الدماغ من خلال زرع شرائح دماغية فيه تزايدت

Published On 20/9/2021

أطفالنا وكورونا

قد يكون الأطفال الأقل تعرضا للإصابة بكوفيد 19، لكنهم بالمقابل قد يكونون الأكثر تأثرا بها، نفسيا وتربويا وسلوكيا

Published On 19/9/2021
المزيد من علاقات ثنائية
الأكثر قراءة